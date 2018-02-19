В Сербии арестовали четырех граждан США и Украины за попытку сфотографировать военный объект

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Сербии арестовали двух граждан США и двух гражданок Украины за попытку при помощи дрона сфотографировать военный объект в Белграде, а также проникнуть на его территорию, сообщает в понедельник Associated Press.

По данным агентства, речь идет об учреждении, отвечающем за вопросы безопасности. Подробностей инцидента AP не приводит, известно, что все задержанные находятся сейчас под стражей.

Накануне президент Сербии Александр Вучич в телевизионном обращении заявил, что полиция арестовала "группу иностранцев", но добавил, что инцидент не расценивается как серьезный.