Япония подняла истребители для сопровождения бомбардировщиков РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, западной части Тихого океана, сообщила в среду официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда".

По ее данным, на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии.

"Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе", - сообщила газета.

По информации "Красной звезды", во время полёта Ту-95МС сопровождали российские многоцелевые истребители Су-35С.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.