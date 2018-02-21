Порошенко заявил о самоустранении Януковича с поста президента в феврале 2014 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полномочия экс-президента Украины Виктора Януковича не были досрочно прекращены в феврале 2014 года, а возложены на тогдашнего председателя Верховной Рады Александра Турчинова в связи с самоустранением Януковича, отмечает действующий президент Украины Петр Порошенко.

"Мне неизвестно решение Верховной Рады о прекращении полномочий президента Януковича. Мне известно, что в связи с самоустранением Януковича обязанности президента были возложены на главу Верховной Рады (Турчинова - ИФ)", - сказал Порошенко во время дачи показаний в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Януковича в Оболонском райсуде Киева в среду.

Глава государства указал, что такое решение было принято в связи с отсутствием связи с Януковичем в тот момент, отсутствием президента на рабочем месте и "потерей управления страной".

При этом Порошенко подчеркнул, что обстоятельства самоустранения Януковича должен изучить и установить суд. "Я бы не хотел трактовать Конституцию и давать юридические разъяснения", - сказал свидетель и добавил, что ему неизвестно о каких-либо обращениях в Конституционный суд по этому вопросу.