В госдепе назвали созданные в Сирии зоны деэскалации "фарсом"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США назвал "фарсом" созданные в рамках астанинского процесса зоны деэскалации в Сирии, включая зону деэскалации в Восточной Гуте.

"Россия и Иран (...) разработали зоны деэскалации. Одна из этих зон деэскалации - Восточная Гута. (...) Они там морили людей голодом, они препятствовали доставке гумпомощи. Мы видели убитых невинных граждан, мы видели (использование - ИФ) бочковых бомб, мы видели разрушения. Определенно, это - не зона деэскалации. Они могут вернуться, чтобы попытаться снова создать зону деэскалации, но мы хотим, чтобы они вернулись к Женевскому процессу. Это показывает, каким фарсом стали эти зоны деэскалации", - сказала журналистам официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

В свою очередь она назвала "великолепной моделью" зону деэскалации на юго-западе Сирии, которую можно было бы применять в других частях Сирии. Она не перечислила Россию среди стран, создавших данную зону.

"У нас регулярные встречи в Иордании с иорданцами, где мы рассматриваем нашу зону деэскалации на юго-западе Сирии. Эта зона работает (...) Эту зону деэскалации создали США вместе с Иорданией и некоторыми другими странами", - сказала она.