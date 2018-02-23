Что случилось этой ночью: пятница, 23 февраля

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Газета "Голос Украины" опубликовала новый закон, описывающий план государства, призванный обеспечить суверенитет на территориях самопровозглашенных республик Донбасса. ДНР и ЛНР в нем понимаются как временно оккупированные Россией.
- Спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и бывшего советника штаба Рика Гейтса. Все обвинения касаются финансовых махинаций.
- Стала известна дата ухода Олега Дерипаски с поста президента "РусАла". Его место займет действующий генеральный директор компании.
- Российские футбольные клубы сыграли все матчи в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.