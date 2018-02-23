Что случилось этой ночью: пятница, 23 февраля

Компания намерена создать орбитальную сеть из таких спутников для полного покрытия интернетом всей поверхности Земли Подробнее

SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для раздачи интернета

У правительства Украины есть месяц, чтобы изменить свои нормативно-правовые акты в соответствии с этим законом Подробнее

Закон по Донбассу опубликован в украинской прессе

Перед Рождеством у актера обнаружили клетки злокачественной опухоли в предстательной железе Подробнее

Накануне аргентинские СМИ сообщили, что в диппредставительстве было обнаружено 12 чемоданов с 400 кг кокаина Подробнее

МИД РФ подтвердил обнаружение крупной партии кокаина в посольстве в Буэнос-Айресе

22 февраля 10:38

СМИ сообщили о замеченных в Сирии российских истребителях пятого поколения

Два истребителя Су-57 приземлились на российской авиабазе Хмеймим Подробнее

22 февраля 04:49

Визит делегации из КНДР на Олимпийские игры обошелся Южной Корее в $223 тысячи

На питание двух десятков гостей из Пхеньяна за три дня ушло $47 тысяч Подробнее

22 февраля 02:50

Трамп предложил вооружить учителей после стрельбы в школе во Флориде

Речь идет о скрытом ношении, а все сотрудники учебных учреждений будут проходить специальную подготовку Подробнее

21 февраля 17:12

Более 10 тысяч австрийцев стали жертвами крупнейшей аферы с криптовалютами в Европе