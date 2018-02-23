Минобороны РФ заявило о стабильной обстановке в зонах деэскалации в Сирии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Минобороны России оценивают обстановку в зонах деэскалации в Сирии как стабильную, сообщили в пятницу в министерстве.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - говорится в бюллетене, опубликованном на сайте военного ведомства в пятницу.

Между тем накануне глава центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что обстановка в пригороде Дамаска, Восточной Гуте, объявленной зоной деэскалации, "продолжает обостряться". По его словам, за сутки боевики из Восточной Гуты выпустили 83 мины по Дамаску.

В пятничном бюллетене Минобороны по обстановке в Сирии сообщается, что "российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо - 2, Дамаск - 7, Латакия - 5; турецкой частью представительства зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинции Дамаск".

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ)", - отметили в министерстве.

По его данным, центр по примирению в течение суток была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кфер-Рам провинции Хомс, местному населению доставлено полторы тонны продовольствия.

Ранее на этой неделе в центре по примирению заявили, что в Восточной Гуте "складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация".

Восточная Гута - один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции со своей стороны утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.