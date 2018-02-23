Иванка Трамп прибыла в Южную Корею с четырехдневным визитом

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США Иванка Трамп прибыла в Южную Корею, где встретится с президентом страны Мун Чжэ Ином и посетит церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает в пятницу "Ренхап".

"Для меня большая честь быть здесь в Южной Корее с американской делегацией. Мы очень воодушевлены (возможностью - ИФ) посетить зимние Олимпийские игры 2018 года, поддержать американскую команду и подтвердить нашу твердую и непоколебимую поддержку народу Республики Корея", - заявила она журналистам в международном аэропорту в Инчхоне.

Ожидается, что позднее Иванка Трамп отправится на ужин с Мун Чжэ Ином, а затем - в Пхенчхан, где встретится с американскими спортсменами и посетит церемонию закрытия Олимпиады.

Также на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане будет присутствовать и делегация из КНДР, однако пока неизвестно, состоится ли какая-либо неформальная встреча между представителями США и Северной Кореи.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.