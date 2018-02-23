Роспотребнадзор предупредил о вспышках сальмонеллеза в США

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор информирует россиян, планирующих поездку в США, о вспышке сальмонеллеза в 20 штатах, сообщили в пятницу на сайте ведомства.

По данным Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), которые приводит Роспотребнадзор, к 16 февраля было зарегистрировано 28 случаев заболевания сальмонеллезом в штатах Алабама, Аризона, Калифорния, Колорадо, Флорида, Канзас, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Северная Каролина, Северная Дакота, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннеси и Юта.

"Эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания стало применение зараженного возбудителем сальмонеллеза препарата "Кратом"" - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Министерство здравоохранения Айовы 20 февраля сообщило еще о 100 заболевших сальмонеллезом в штатах Айова и Миннесота. Причиной заболевания стал зараженный куриный салат, который поставляли в местные торговые сети, выяснили в местном министерстве сельского хозяйства.