Минфин США в течение нескольких недель разработает новые санкции против РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США может объявить о новых санкциях против России в ближайшие несколько недель.

"Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, они находятся в работе. В течение нескольких следующих недель я буду снова здесь (в Белом доме - ИФ), чтобы поговорить по этому поводу", - заявил журналистам глава Минфина США Стивен Мнучин.

30 января Минфин США обнародовал "кремлевский список", в который вошли бизнесмены РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), главы всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. Всего в перечне 210 человек, часть списка засекречена. Ранее Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в банковском комитете Сената США, заявил, что министерство финансов США подготовит новые санкции в отношении России "в ближайшем будущем".