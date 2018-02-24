Землетрясение произошло на северо-западе Китая у границы с Монголией

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 175 км к юго-востоку от города Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 21:25 мск в пятницу, имел координаты 46.52 градуса северной широты и 89.45 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 110 км от границы с Монголией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия в сообщении не указана.