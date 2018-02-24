Минобороны Афганистана подтвердило гибель 18 военных при нападении талибов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Начальник пресс-центра министерства обороны Афганистана Давлат Вазири подтвердил гибель 18 военнослужащих национальной армии (АНА) в ходе нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на правительственный пост в селении Кыншык уезда Бала-Булук провинции Фарах на западе страны, сообщил в субботу телеканал 1TV.

"Еще двое военнослужащих АНА попали в плен к боевикам, правительственный пост пал", - цитирует телеканал Вазири.

Ранее местные СМИ сообщили, что в ходе нападения боевиков на пост национальной армии в Фарахе погибло 25 военнослужащих.

Тем временем министерство внутренних дел ИРА сообщило в субботу, что в ходе 95 совместных антитеррористических операций, проведенных за последние семь дней подразделениями национальной полиции, армии и безопасности Афганистана в 18 провинциях страны ликвидировано 288 экстремистов.