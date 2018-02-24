Постпред США обвинила РФ в затягивании принятия резолюции СБ ООН по Сирии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в отсрочке принятия резолюции о перемирии в Сирии, указав, что в этой стране гибнут люди, пока российская делегация согласовывает с Москвой свою позицию и обсуждает результаты работы с сирийской стороной.

"Дожидаясь результатов переговоров, мы видим, что бомбы продолжают падать, 10 дней ушло на то, чтобы принять эту резолюцию. Сколько матерей потеряло своих детей? (...) 10 дней тому назад мы могли прекратить эту ситуацию. Речь идет о том, чтобы лишь несколько слов изменить в резолюции, внести несколько комментариев. Сирийские люди не должны гибнуть в ожидании инструкций российской делегации из Москвы или обсуждения результатов с сирийской стороной. Почему Совет это допускает?", - заявила она, выступая по итогам голосования в СБ ООН.

По ее мнению, "не было оснований" для того, чтобы члены СБ ООН не приняли резолюцию "в среду, в четверг или пятницу".

"Тогда (в четверг - ИФ) 14 членов СБ уже были готовы обеспечить прекращение огня, однако Россия вновь подорвала проведение голосования. И вчера (в пятницу - ИФ) СБ часами сидел и ожидал голосования, но Россия вновь не согласилась голосовать. Каждый раз, когда СБ ждет Россию, сирийский народ страдает. Ни Сирия, ни Иран, ни Россия к этому не прислушиваются. Я хотела бы узнать почему?", - сказала Хейли.

Она продолжила: "Сегодня (в субботу - ИФ) Россия с запозданием решила присоединиться к международному консенсусу и приняла необходимость призвать к прекращению огня, но только используя все пути, чтобы избежать этого".

"Мы надеемся, что Россия присоединится и примет действия для того, чтобы обеспечить реальную подотчетность и ответственность за применение химоружия в Сирии", - добавила американский постпред.