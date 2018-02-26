Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Венесуэла планирует уже на этой неделе выпустить еще одну криптовалюту petro gold, которая будет обеспечена золотом.

На прошлой неделе страна с успехом начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти. Ранее Венесуэла планировала запустить собственную криптовалюту petro (петро), обеспеченную нефтью, газом, золотом и алмазами.

"Я собираюсь запустить petro gold, обеспеченную золотом, и его мощь укрепит петро", - заявил президент страны Николаc Мадуро.

Пока не ясно, идет ли речь о золотых резервах венесуэльского ЦБ или о неразработанных месторождениях драгметалла, сообщают местные СМИ.

Как сообщалось, Венесуэла на минувшей неделе собрала заявки на сумму $735 млн в первый день предварительной продажи нефтяных петро.

Инвесторы имеют возможность покупать петро до 19 марта, на первом этапе планируется реализовать 38,4 млн токенов. Далее 20 марта начнется ICO еще 44 млн петро, сообщают местные СМИ. При этом 17,6 млн токенов из объявленного к размещению объема в 100 млн останутся в резерве у государства.

Стремясь обойти финансовые санкции, введенные против нее США и Европейским союзом, Венесуэла стала первой страной в мире с собственной криптовалютой. По данным местных СМИ, президент Мадуро надеется на интерес со стороны инвесторов из Катара, Турции и других стран Ближнего Востока. Согласно его планам, петро можно будет использовать для получения реальной валюты и для оплаты услуг поставщиков.

По словам президента, будет выпущено 100 млн токенов стоимостью $6 млрд, несмотря на то, что контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы объявил петро незаконными. Согласно законодательству страны, парламент должен утверждать любые государственные займы.

Цена петро соответствует стоимости одного барреля венесуэльской нефти, то есть $60 на данный момент, но будет корректироваться в зависимости от колебаний на рынках.

В отличие от подавляющего большинства других криптовалют petro обеспечивает реальный актив - 5 млрд баррелей нефти на месторождении Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа.

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.