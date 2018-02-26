Возбуждено дело после смерти ребенка из Омска в казахстанской клинике

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка после лечения в частной стоматологической клинике в Казахстане, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по сообщению из СМИ о том, что в Карагандинской частной стоматологической клинике скончался двухлетний мальчик - гражданин России, по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 23 февраля в реанимационном отделении карагандинского Областного медицинского центра скончался двухлетний мальчик из Омской области, родители которого работают по контракту в Казахстане. Накануне ребенку лечили кариес в одной из частных стоматологических клиник и ввели внутривенную анестезию.

"Предположительно, мальчик скончался от анафилактического шока", - уточняется в пресс-релизе.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины гибели ребенка.