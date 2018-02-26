Расцветшую раньше срока абхазскую мимозу тоннами повезли в Россию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Работники Сочинской таможни отмечают резкое увеличение количества крупных партий мимозы, перемещаемых через российско-абхазскую границу в преддверии Международного женского дня.

"Таможенники оформляют в сутки около 7 тонн мимозы из Абхазии", - сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы Сочинской таможни.

По его словам, из-за теплой зимы мимоза в Абхазии расцвела почти на три недели раньше срока.

Ранее эти цветы вывозили малыми партиями, а в этом году - очень большими, поскольку закупщики переживают, что к празднику мимоза может потерять товарный вид.

"Практически в авральном режиме огромными партиями вывозят из Абхазии мимозу, которую намерены доставить в товарном виде в российские регионы к 8 марта", - сказал собеседник агентства.

Так, в минувшее воскресенье только по одной таможенной декларации было оформлено более 11 тонн цветов.

"Всего на сегодняшний день оформлено 33 тыс. 800 тонн мимозы, что на 300 кг больше, чем в прошлом году", - отметил представитель таможни.

С целью сокращения времени оформления, ускорения прохождения таможенных процедур в отношении коммерческих партий товара применяется периодическое декларирование, а также упрощенный порядок декларирования", - добавил он.

Ввоз цветов будет осуществляться до первых чисел марта.