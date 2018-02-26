Российские военные сообщили о сотнях заложников в Восточной Гуте

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о сотнях заложников, которых удерживают боевики в Восточной Гуте.

"Они удерживают сотни заложников, в том числе женщин и детей, а также осуществляют репрессии в отношении мирного населения, не давая жителям выйти из данного анклава", - сказал в понедельник начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Несмотря на принятую Советом безопасности ООН резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии, обстановка в Восточной Гуте обостряется", - заявил Евтушенко.

По его словам, российские военные продолжают фиксировать нарушения режима прекращения боевых действий.

"Действующие под единым командованием незаконные вооруженные формирования, среди которых "Джейш аль-Ислам", "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Ахрар аш-Шам" и другие, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий",- сказал Евтушенко.

Российские военные заявляют, что сирийские войска приостановят удары по террористам в Восточной Гуте на период действия гуманитарной паузы,

"Ежедневно, начиная с 27 февраля, в период с 09:000 до 14:00 по местному времени в районах населенных пунктов Дума и Арбил вводится гуманитарная пауза. На это время сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам", - отметил Евтушенко.

Он заявил, что Российским центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями принято решение о немедленном проведении мероприятий по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты.

По словам Евтушенко, это сделано для спасения жизней мирных жителей.

Восточная Гута - один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции со своей стороны утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.

24 февраля члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.