Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию об ответственности Ирана за поставки оружия в Йемен

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия наложила вето на британский проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий меры в отношении Ирана и обвиняющий страну в незаконных поставках оружия хуситам в Йемене в нарушение эмбарго.

Сразу после этого члены СБ ООН приняли единогласно российскую резолюцию о техническом продлении санкционного режима в отношении Йемена.

За документ, представленный Великобританией, проголосовали 11 государств, против - Россия и Боливия, воздержались Китай и Казахстан.

"Мы не поддержали резолюцию, предложенную Соединенным Королевством, не потому, что мы хотели ее загубить любыми путями, а потому, что нам не удалось прийти к согласию по некоторым отдельным, но ключевым формулировкам. Ведь цель резолюции - это продление мандата группы экспертов по Йемену, а не привлечение к ответственности Ирана или попытка сколотить антииранскую коалицию ", - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН по итогам голосования.

Небензя также поблагодарил членов СБ за единогласное принятие представленной РФ резолюции о возобновлении санкций и мандата группы экспертов на один год.

"Единогласное принятие этой резолюции открывает возможности для дальнейшей коллективной работы как по йеменскому урегулированию, так и оздоровления обстановки в регионе в целом. Мы исходим из того, что группа продолжит тщательное расследование информации о запуске ракет по территории Королевства Саудовской Аравии, которое мы решительно осуждаем", - заявил российский постпред.

Он отметил, что "для решения проблем фундаментальных проблем региона требуется консолидированный подход всех ключевых международных, региональных игроков, среди них, конечно Саудовской Аравии и Ирана".

"Россия дорожит и поддерживает отношениями со всеми арабскими государствами", - добавил Небензя.

Российский и британский проекты предусматривали продление режима санкций против Йемена и оружейного эмбарго на год, до 26 февраля 2019 года. При этом в тексте резолюции Великобритании выражается озабоченность по поводу нарушения Ираном эмбарго на поставки оружия в Йемен, предусматриваются меры в отношении Ирана, ссылаясь на доклад экспертов, где Иран назван "нарушителем".