Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на востоке Индонезии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в акватории моря Серам в восточной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17:34 мск в понедельник землетрясения имел координаты 2.56 градуса южной широты и 126.81 градуса восточной долготы и находился 195 км северо-западнее города Амбон на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".