Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Монголии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксирован в западной части Монголии в 546 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр произошедшего в 04:49 мск во вторник сейсмособытия имел координаты 47.17 градуса северной широты и 91.27 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 40 км от монгольско-китайской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".