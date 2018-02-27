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Афганские власти заявили о ликвидации двух полевых командиров ИГ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В ходе столкновений правительственных сил с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на северо-западе Афганистана ликвидировано 13 экстремистов, еще семь ранены, сообщил местным СМИ начальник пресс-службы администрации провинции Джаузджан Реза Гафури.

"Боевики ДАИШ (арабская аббревиатура ИГ) два дня назад атаковали центр уезда Дарзаб с нескольких направлений, боевые действия в этом направлении продолжаются до сих пор. Среди убитых боевиков два ключевых полевых командира - Кари Джалалиддин и Мула Расул", - сказал Гафури.

Во вторник член провинциального совета провинции Джаузджан Халима Садаф заявила местным журналистам, что боевики ИГ второй день штурмуют уездный центр Дарзаб, все пути к нему блокированы террористами. По ее словам, под контролем правительства осталось менее 10% территории уезда.

Депутат сообщила, что боевики ИГ начали атаку на посты правительственных сил в центре уезда в понедельник утром и боевые действия в этом районе продолжаются до сих пор, обе стороны понесли потери.

Теги: Исламское государство, Афганистан
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