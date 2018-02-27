Сильный снегопад обрушился на Неаполь

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Из-за сильного снегопада в Неаполе возникли проблемы с транспортом, были закрыты школы, сообщает во вторник газета La Stampa.

"Из-за внезапно ухудшившейся погоды, гражданам рекомендуется ограничить передвижение по городу", - цитирует издание местную администрацию.

Из-за непогоды нарушено железнодорожное сообщение: высокоскоростные поезда из Неаполя в Рим идут с задержкой в 80 минут. На некоторых трассах между итальянскими городами объявлен красный уровень опасности из-за снегопада и гололедицы.

Работа ранее закрытого аэропорта Каподикино в Неаполе была восстановлена.

Издание сообщает о плохих погодные условиях на острове Сардиния и в Пьемонте на севере Италии, где температура опустилась до 29 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что власти Италии призывали жителей страны готовиться к сильным холодам. В Риме в преддверии снегопадов власти объявили о закрытии школ и детских садов в понедельник и во вторник. В Турине из-за снегопада в воскресенье отменили матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Аталантой".

В последний раз такой снегопад был в Неаполе в 1956 году.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных холодов и снегопадов в Европе погибли 10 человек.