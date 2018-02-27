Оппозиция в Восточной Гуте согласилась на выдворение террористов ради прекращения огня

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сирийские оппозиционные группировки в Восточной Гуте сообщили ООН о готовности выдворить со своей территории членов террористических группировок, если это поможет реализации соглашения о прекращении огня, сообщают во вторник европейские СМИ.

Согласно их данным, оппозиционеры направили в ООН письмо, в котором выражают готовность "эвакуировать" из Восточной Гуты боевиков группировок "Хайят Тахрир аш-Шам", "Фронт ан-Нусра" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ). Также предлагается вывести из этого пригорода Дамаска родственников террористов.

Оппозиционеры отмечают, что смогут организовать такую операцию "за 15 дней с момента наступления перемирия".

Кроме того, по данным СМИ, авторы письма осудили "нарушения перемирия сирийским режимом, а также - его союзниками: РФ и Ираном". Обращение направлено в СБ ООН, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Ранее во вторник в Восточной Гуте началась первая гуманитарная пауза, однако бойцы сирийской оппозиции заявили о продолжении обстрелов их позиций и во время нее. В свою очередь, российские военные обвинили боевиков в срыве гумпаузы.