Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за нападения на культурный центр в Ужгороде

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Венгрии во вторник вызван украинский посол в связи с очередным нападением на офис Венгерской культурной ассоциации (Karpataljai Magyar Kulturalis Szovetseg - КМКС) в Ужгороде на западе Украины, сообщают венгерские СМИ.

На Украине поднимают голову "экстремистские политические силы", угрожающие этническим венграм, заявил в интервью телеканалу M1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что вызвал в МИД чрезвычайного и полномочного посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в связи с этим вопросом.

Между тем ранее польские СМИ сообщили, что трое подозреваемых в поджоге здания КМКС задержаны в Польше. Суд вынес решение об аресте двух из них, информирует Polska Agencja Prasowa. Сообщалось, что речь идет об атаке, совершенной в начале февраля.

Так 4 февраля неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания. Украинское следствие установило, что к совершению правонарушения могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский и Томаш Рафал Шимковяк.

В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в офисном помещении на Православной набережной, в котором расположен офис КМКС. В результате пожара никто не пострадал, выгорело около 25 кв. м на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания.

В Венгрии напоминают, что нападения происходят на фоне разногласий между Киевом и Будапештом после принятия на Украине закона, запрещающего преподавание на венгерском языке.

В Закарпатском регионе Украины, расположенном на границе с Венгрией, проживают почти 100 тыс. этнических венгров.