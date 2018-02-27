Трамп получит строившиеся для "Трансаэро" "Боинги" со скидкой в $1,4 млрд

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп достиг неофициального соглашения с корпорацией Boeing о фиксированной цене контракта по новой программе Air Force One ("Борт номер один") - $3,9 млрд, объявил во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Как утверждают в Белом доме, эта сумма на $1,4 млрд ниже первоначальных экспертных оценок стоимости новых президентских бортов. Американские СМИ отмечают, что не совсем ясно, откуда были взяты эти оценки.

Встреча Трампа и топ-менеджеров Boeing прошла 20 февраля, сообщает CNN.

ВВС США закупят для президента два специально оборудованных самолета Boeing-747. Самолеты этой серии используются в качестве президентских с 1990 года.

В декабре американские ВВС объявили, что им удалось существенно сэкономить на будущих президентских самолетах, поскольку они перекупили борты, предназначавшиеся для России, напоминает агентство Bloomberg. Однако Трамп был недоволен стоимостью программы, грозил аннулировать заказ и сменить поставщика. Министр ВВС США Хизер Уилсон тогда не стала называть сумму, заявив, что Boeing не хочет, чтобы стало известно о размерах скидки.

Ранее сообщалось, что речь идет о самолетах, предназначенных для обанкротившейся российской авиакомпании "Трансаэро". Четыре лайнера были заказаны еще в 2013 году, и Boeing успела построить два из них к тому моменту, когда "Трансаэро" объявила о банкротстве в 2015 году. "Аэрофлот", к которому перешли активы "Трансаэро", отказался принимать этот заказ, цена которого до учета скидок для авиакомпаний составляла $1,5 млрд, писала FlightGlobal.

"Президент Трамп договорился о хорошей сделке от лица американского народа", - говорится в сообщении в официальном блоге компании Boeing в твиттере. Акции Boeing подорожали на 1,3% на торгах во вторник.

Boeing is proud to build the next generation of Air Force One, providing American Presidents with a flying White House at outstanding value to taxpayers. President Trump negotiated a good deal on behalf of the American people. pic.twitter.com/m0HtGfXVlv — The Boeing Company (@Boeing) 27 февраля 2018 г.

В феврале прошлого года Трамп утверждал, что ВВС были близки к подписанию договора на поставку и обслуживание самолетов для Air Force One стоимостью $4,2 млрд и что эта цена снижена более чем на $1 млрд .

Проектирование и переоборудование Boeing-747-8 займет длительное время, изначально планировалось, что самолеты будут готовы к эксплуатации в 2024 году. Однако Трамп попросил, чтобы работы над ними завершили к 2021 году. В таком случае он сможет воспользоваться новыми самолетами, если будет переизбран на второй срок.

"Он хочет полетать на этом новом самолете", - заявил CNN один из участников встречи президента и руководителей Boeing.

Трамп неоднократно выражал недовольство обликом и состоянием "борта номер один", которым он пользуется в настоящее время, и отзывался о самолете как о технически и морально устаревшем.