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Делегацию США на Паралимпиаде-2018 возглавит министр внутренней безопасности

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен главой официальной американской делегации на церемонии открытия Паралимпийских игр в Пхенчхане 9 марта, сообщил во вторник Белый дом.

"Для меня большая честь возглавить официальную делегацию США на Зимних паралимпийских играх в этом году. Я не могла бы сильнее поддержать этих талантливых мужчин и женщин из сборной США", - написала Нильсен в своем твиттере.

Остальные члены делегации будут названы в ближайшие дни, отмечают в администрации президента.

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 18 марта. Зимняя олимпиада проходила в этом городе с 9 по 25 февраля.

Теги: США, Дональд Трамп
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