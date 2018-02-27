Грузинский маляр собрался пройти на стремянке 59 км и попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Житель Грузии, 59-летний Автандил Шошиашвили намерен попасть в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев большое расстояние на переносной лестнице - стремянке.

Как сообщает во вторник грузинская телекомпания "Имеди", житель села Табахмела (в окрестностях Тбилиси) Шошиашвили, который многие годы проработал маляром, в прошлом году преодолел на стремянке без остановки 16 километров 700 метров, для чего ему потребовалось 16 часов 15 минут.

Как заявил телекомпании Шошиашвили, еще никто в мире не преодолевал больших расстояний на стремянке, и он хочет стать первым, кто установит этот рекорд.

"Я готов преодолеть столько километров, сколько мне лет, то есть 59", - сказал он, отметив, что это расстояние он может преодолеть приблизительно за 48 часов.

При этом Шошиашвили утверждает, что преодолеет это расстояние без остановок и сна.

По его словам, в ближайшее время он обратится к Федерации рекордов Грузии с просьбой зафиксировать этот рекорд и передать результаты Книге рекордов Гиннеса.