Космический корабль "Союз МС-06" отделился от МКС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль с российским космонавтом Александром Мисуркиным, а также двумя астронавтами NASA Джозефом Акабу и Марком Ванде Хаем покинул Международную космическую станцию (МКС).

Как передает в среду корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве, произошло физическое разделение корабля "Союз МС-06" и МКС.

Космический корабль покинет район расположения МКС в ближайшие минуты и отойдет на безопасное расстояние при помощи двух импульсов двигательной установки.

Затем спускаемый аппарат начнет движение по направлению к Земле. Через два с половиной часа двигатели корабля будут включены на торможение и спустя еще полчаса - в 05:08 мск - "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли.

Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-06" ожидается в 05:31 мск юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.