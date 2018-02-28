Умер летчик-испытатель Юрий Курлин

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Легендарный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Юрий Курлин скончался 27 февраля на 89-м году жизни на Украине, сообщает пресс-служба Государственного предприятия "Антонов".

Отмечается, что Курлин участвовал в создании и испытаниях всемирно известных самолетов семейства "Ан": Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30 Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225.

"Он внес весомый вклад в исследование этих машин, во внедрении их в эксплуатацию. Юрий Владимирович был настоящим профессионалом своего дела, умел анализировать и принимать смелые решения, которые становились ключевыми в решении дальнейшей судьбы крылатых машин. Установил четыре мировых авиационных рекорда на Ан-32", - говорится в сообщении.

Кроме того, Курлин активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.

"Но чаще всего имя Юрия Владимировича связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолётом, который в свое время совершил мировой фурор и остался во многом непревзойденным, крупнейшим в мире турбовинтовой самолет - с Ан-22 "Антей". Символично, что именно в этот день 53 года назад экипаж под командованием Ю.В.Курлина впервые поднял этого антоновского гиганта в воздух", - говорится в сообщении.

"Юрий Владимирович навсегда останется в памяти всех коллег, многих учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его и хотя бы раз общаться с ним - чрезвычайной, яркой личностью, гениальным летчиком, добрым и чутким человеком", - говорится в сообщении.