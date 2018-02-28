Корабль "Союз МС-06" приготовился к сходу с околоземной орбиты

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-06" с российским космонавтом Александром Мисуркиным, а также двумя астронавтами NASA Джозефом Акабу и Марком Ванде Хаем включил двигатели для торможения и схода с околоземной орбиты, сообщили "Интерфаксу" в Центре управления полетами (ЦУП).

"Включены двигатели на торможение и сход с орбиты", - сказали в ЦУПе.

Корабль отделился от МКС в 2:08 мск, приземление спускаемого аппарата корабля ожидается в 05:31 мск юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.