В Минобороны рассказали о гуманитарной катастрофе в Ракке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мирные жители сирийского города Рака находятся в условиях "гуманитарной катастрофы", заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как "гуманитарная катастрофа", которую упорно не хотят замечать её "освободители" из возглавляемой США международной коалиции. В городе авиацией коалиции было разрушено более 80% строений", - сказал он.

Конашенков отметил, что городские улицы по-прежнему находятся в завалах, под которыми разлагаются тела погибших от бомбардировок мирных жителей. В жилых кварталах нет водоснабжения, не функционируют электросети, несмотря на то, что после их освобождения прошло уже полгода.

"Сегодня в Ракке находятся всего около 40 тысяч жителей. В то время как к моменту начала штурма города коалицией там проживало более 200 тысяч мирного населения", - добавил представитель военного ведомства.

По его словам, сложившаяся ситуация в Ракке разительно контрастирует с ходом восстановительных работ в Алеппо и других десятках освобожденных от террористов сирийских городов.

"Для ликвидации тяжелейшей гуманитарной ситуации в Ракке и Эт-Танфе, требуется срочное принятие мер со стороны международных гуманитарных организаций. Мирное население Сирии не может и не должно бесконечно оставаться заложником бессмысленных геополитических игр Вашингтона", - сказал представитель Минобороны.