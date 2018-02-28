Осужденного в США россиянина Селезнева перевели в тюрьму с лучшими условиями

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Защита россиянина Романа Селезнева, приговоренного судом в американском штате Вашингтон к 27 годам заключения за кибермошенничество, вместе с посольством РФ добилась его перевода в тюрьму с более благоприятными условиями содержания в другом штате, но и там администрация учреждения пытается ограничивать гражданина России в правах, сообщает в среду газета "Известия".

"Приговоренного к 27 годам по обвинению в киберпреступлениях гражданина РФ Романа Селезнева 23 января 2018 года перевели в тюрьму "Батнер" штата Северная Каролина. Перевод стал результатом продолжительных совместных усилий посольства России в США и адвокатов россиянина", - говорится в публикации со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.

"Тюрьма "Батнер" пользуется хорошей репутацией. У Романа серьезные проблемы со здоровьем, и он нуждается в специализированной медицинской помощи. Поэтому его перевод был одной из наших основных задач. Условия в предыдущей тюрьме были просто ужасными. Мы очень благодарны российскому посольству, которое содействовало его перемещению. В "Батнере" все намного лучше - меньше заключенных, можно пользоваться библиотекой и спортзалом, а также здесь хорошие медицинские условия", - рассказал изданию Литвак.

При этом он отметил, что права его подзащитного существенно ограничены и в тюрьме "Батнер".

"Я - единственный заключенный, который должен каждые два часа отмечаться у сотрудников тюрьмы. Якобы я очень опасный преступник и такие меры безопасности необходимы. Подтверждать свое присутствие я вынужден ежедневно - с восьми утра до восьми вечера. Естественно, это утомляет, потому что нет возможности отдохнуть более двух часов", - через своего адвоката рассказал "Известиям" Селезнев, который до сих пор не имеет возможности напрямую общаться с родными и прессой.

"В этой тюрьме хорошее медицинское обслуживание, но сейчас мне начали давать лекарства, из-за которых я постоянно нахожусь в сонном состоянии. Мой адвокат запросил у тюрьмы медицинскую карту, которую передадут на врачебную экспертизу", - добавил осужденный россиянин.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил изданию, что для Москвы судьба соотечественников - всегда на первом плане.

"Обращаясь в соответствующие американские инстанции, требуя для них изменения режима содержания, мы отслеживаем вопросы оказания им медицинской помощи. Где-то мы добились определенных результатов, хотя, конечно, недостаточных. МИД приложит максимум усилий, чтобы, в конце концов, эти проблемы были решены, и наши соотечественники вернулись на родину", - приводит газета слова Рябкова.

В статье отмечается, что в Федеральном бюро тюрем США не смогли предоставить оперативный комментарий по запросу "Известий".

Как ранее сообщалось, Селезнева арестовали на Мальдивских островах в 2014 году при участии правоохранительных органов США. В ходе его задержания полиция обнаружила украденные номера 1,7 млн банковских карт; в общей сложности он нанес урон около 37 тыс. финансовых учреждений на общую сумму $170 млн. Впоследствии Селезнева доставили на частном самолете на Гуам, где находится военная база США, а затем - в Сиэтл.

В апреле 2017 года суд США приговорил россиянина к 27 годам заключения, а 1 февраля 2018 года Селезнев получил еще 14 лет тюрьмы, однако отбывать наказание он будет параллельно с вынесенным ранее приговором. Сам Селезнев полностью признал вину. Известно, что он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью.