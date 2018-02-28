Что случилось этой ночью: среда, 28 февраля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мужчина, открывший стрельбу по людям в Казани, погиб, сообщили в МВД. Накануне он, напившись, пришел к своей жене, и, когда та не открыла ему, начал палить по входной двери из охотничьего ружья. Когда соседи вызвали полицию, он выстрелил в участкового, а после заперся в квартире и открыл огонь из окна. В итоге погиб сотрудник Росгвардии, два человека получили ранения. По неподтвержденным данным, у стрелка был сообщник, который также погиб.

- В аэропорту Буэнос-Айреса задержали гражданина России, который пытался провезти в своих чемоданах почти 4 кг кокаина. Аргентинская полиция не исключает, что этот случай связан с историей о 400 кг наркотиков, обнаруженных в школе при посольстве РФ.

- Экипаж экспедиции МКС вернулся на Землю. Спускаемая капсула корабля "Союз МС-06" благополучно приземлилась в Казахстане. Российский космонавт Александр Мисуркин и астронавты NASA Джозеф Акабу и Марк Ванде Хай чувствуют себя хорошо.