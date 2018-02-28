Порошенко сообщил о договоренности вернуть двух украинцев-"заложников"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко сообщил о договоренности вернуть на родину еще двух удерживаемых за пределами страны украинских граждан до конца недели.

"До конца текущего года еще двух наших заложников мы вернем домой, уже обговорены и место, и дата. Думаем, что это не сорвется", - заявил Порошенко на пресс-конференции в среду в Киеве.

Потом он уточнил, что речь идет о "конце недели".

"На основании тех переговоров, которые были проведены, я думаю, что нам удастся возвратить до конца недели. Может, даже в пятницу", - сказал Порошенко.

Пока не понятно, идет ли речь о плененных в Донбассе или находящихся в заключении на территории РФ украинцах.

В середине февраля в офисе уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщили, что граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова, первый из которых арестован, а второй осужден в России, готовятся обменять на бывших украинских военнослужащих, после крымских событий - россиян Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных украинским судом за госизмену и дезертирство. Однако позднее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что данная информация не соответствует действительности.