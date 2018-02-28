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США не начнут строить стену между Мексикой и Калифорнией до утверждения всего проекта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Строительство участка стены на границе с Мексикой в штате Калифорния не начнется, пока весь проект стены не будет одобрен, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Я решил, что стена, которую Калифорния хочет построить сейчас, не будет возведена, пока весь проект не получит одобрения", - написал президент в своем твиттере.

"В этом году мы достигли 45-летнего минимума по числу случаев незаконного пересечения границы. Пограничные патрули выполняют важную работу для нашей страны", - добавил Трамп.

Конгресс до сих пор не принял решения об источниках финансирования проекта по строительству стены на границе с Мексикой.

Граница между США и Мексикой

10 фотографий
Городской пляж в Сан-Диего, штат КалифорнияМексиканка общается с родственниками по ту сторону границы в ТихуанеПограничный патруль США у государственной границы с Мексикой в штате КалифорнияСвященнослужитель на американской стороне международной границы в Ногалесе, штат АризонаСтроительство ограждения в городе Санленд-Парк, штат Нью-МексикоКарикатура на Дональда Трампа на стене в мексиканском Сьюдад-Хуаресе
Городской пляж в Сан-Диего, штат Калифорния
Теги: Мексика, Дональд Трамп, США
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