США не начнут строить стену между Мексикой и Калифорнией до утверждения всего проекта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Строительство участка стены на границе с Мексикой в штате Калифорния не начнется, пока весь проект стены не будет одобрен, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Я решил, что стена, которую Калифорния хочет построить сейчас, не будет возведена, пока весь проект не получит одобрения", - написал президент в своем твиттере.

"В этом году мы достигли 45-летнего минимума по числу случаев незаконного пересечения границы. Пограничные патрули выполняют важную работу для нашей страны", - добавил Трамп.

Конгресс до сих пор не принял решения об источниках финансирования проекта по строительству стены на границе с Мексикой.