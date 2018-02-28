Экс-глава избирательного штаба Трампа предстанет перед судом в сентябре

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Окружной суд Вашингтона в среду назначил дату начала судебных слушаний по делу Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает газета The Hill.

Слушания должны начаться 17 сентября 2017 года.

Манафорт, а также бывший советник избирательной кампании Рик Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера; им предъявили обвинения в конце октября.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта и Гейтса.

Гейтс и Манафорт обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и украинской Партией регионов.

Гейтс 23 февраля на заседании федерального суда в Вашингтоне признал свою вину в заговоре на федеральном уровне и даче ложных показаний. Манафорт вину не признает.