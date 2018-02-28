Аэропорт Таллина закрыли из-за внеплановой посадки Airbus A320

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Таллинский аэропорт закрыли в среду вечером в связи с экстренной посадкой самолета Airbus A320 компании Smartlynx.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, полет был тренировочным, пассажиров на борту самолета не было. В связи с инцидентом аэропорт закрыт до 22:00 до принятия дальнейшего решения экспертами центра воздушной безопасности.

​Самолеты, которые должны были приземлиться в Таллине, отправлены в Ригу и Хельсинки.

В свою очередь в пресс-релизе Smartlynx Airlines информацию о том, что полет был тренировочным, подтвердили. Там отметили, что "семь членов экипажа - двое пилотов, четверо практикантов и один инструктор - были безопасно эвакуированы из самолета".

​Smartlynx Airlines была создана в 1992 году в Латвии, ранее она называлась Latcarter. Единственный владелец компании Smart Aviation Holdings.

Smartlynx Airlines занимается сдачей в аренду самолетов с экипажем, а также предлагает услуги страховки и обслуживания самолетов (услуга ACMI), является одним из ведущих в ЕС операторов услуги ACMI с помощью самолетов Airbus A320.