Постпред РФ при ООН высказался за отправку в сирийскую Ракку оценочной миссии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя в среду обратился с призывом к этой организации направить в сирийский город Ракка миссию, которая должна изучит ситуацию на месте и даст заключение.

"Призываем ООН и даже настаиваем, чтобы ООН оперативно направила в Ракку оценочную миссию, а (международную антитеррористическую - ИФ) коалицию, де-факто контролирующую этот район - обеспечить для этого все необходимые условия", - сказал он на заседании СБ ООН.

При этом постпред России указал на сложную ситуацию в районе Ракки.

"Господа гуманисты, я еще раз спрошу вас: где вы были, когда американская авиация стирала с лица земли Ракку? Где были ваши стенания и воздевания рук? После того, как в этом городе не стало террористов, прошли месяцы, а он до сих пор не пригоден для жизни", - сказал Небензя.

Постпред также призвал международную коалицию против ИГ (группировка запрещена в РФ) не создавать на территориях, освобожденных от ИГ, подобие администрации, подменяющей законные полномочия правительства Сирии, а составить план возвращения этих районов под власть Дамаска.

Он напомнил, что СБ ООН ранее многократно выступал в поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"Это будет намного полезнее, чем без устали выискивать несуществующие с точки зрения международного права обоснования для сохранения своего присутствия на сирийской земле", - добавил Небензя.