Разведывательный беспилотник ВВС США подходил к границам РФ во время полета над Донбассом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B во время разведывательного полета в среду вдоль линии разграничения в Донбассе несколько раз приближался к российским границам, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, совершил четырехчасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

По инфрмации "Интерфакса", во время разведывательного полета он четыре раза подлетал на расстояние от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент он находился над Новопсковским районом Луганской области.

По имеющимся данным, начиная с 15:00 по московскому времени, американский разведчик совершил восемь пролетов вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на высоте 15,5 тыс. метров, находясь над контролируемой Киевом территорией. Около 19:00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.