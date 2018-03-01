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Чиновникам американской администрации понизили уровень доступа к секретной информации

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Более 30 сотрудников администрации Белого дома лишились доступа к совершенно секретной информации в соответствии с новыми правилами, сообщило агентство Bloomberg в ночь на четверг по московскому времени, ссылаясь на информированные источники.

Теперь эти сотрудники могут знакомиться с документами с грифом "Секретно", хотя ранее имели право ознакомления с документами под грифом "Совершено секретно". Все они, тем не менее, остаются на своих постах.

Агентство обращает внимание, что уровень доступа к секретной информации был понижен, в том числе, и для зятя Дональда Трампа - Джерада Кушнера, занимающего пост старшего советника президента.

Новые правила были введены главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

Председатель Юридического комитета американского сената Чак Грассли во вторник текущей недели потребовал от Белого дома и ФБР ответа вопрос о том, почему слишком много сотрудников аппарата президента имеют доступ к чувствительной информации, а часть из этих сотрудников, включая Кушнера, присутствуют на ежедневных совершенно секретных брифингах, которые проводят для президента разведывательные службы.

Это, по мнению сенатора, не соответствует требованиям безопасности.

Теги: США, Джаред Кушнер
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