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Шойгу проинформировал де Мистуру о мерах по спасению мирного населения Восточной Гуты

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре разъяснение о комплексе гуманитарных мероприятий, которые проводит в Восточной Гуте российский Центр примирения враждующих сторон, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

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По информации Минобороны, в послании, направленном де Мистуре по дипломатическим каналам, говорится, что "в целях немедленного спасения мирного населения российским Центром по примирению совместно с сирийскими властями принято решение о проведении мероприятий по обеспечению выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты".

Для этого ежедневно, начиная с 27 февраля, в период с 9 до 14 часов в районах населенных пунктов Дума и Арбил вводятся "гуманитарные паузы"; на это время сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов по террористам, отмечается в сообщении российского военного ведомства.

"Для пропуска мирных жителей при содействии Сирийского общества Красного Полумесяца подготовлен гуманитарный коридор с выходом в районе н.п. Мухайям аль-Вафедин", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Минобороны, для оповещения граждан распространяются листовки с указанием маршрутов выхода из анклава и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск, а также организовано звуковещание и рассылка СМС-сообщений.

"В послании Де Мистуры Сергеем Шойгу особо подчеркивается, что "одновременно предлагается открыть гуманитарные коридоры из Эт-Танфа и Рукбана, а также создать международную комиссию для оценки гуманитарной ситуации в Ракке"", - отметили в Минобороны РФ.

Теги: Сирия, Восточная Гута, Сергей Шойгу, Стаффан де Мистура
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