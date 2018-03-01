Американский сенат одобрил законопроект о контактах с тайваньскими представителями

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Сенат США в среду единогласно одобрил законопроект, упрощающий процедуру контактов американских официальных представителей с их партнерами из администрации Тайваня, сообщили СМИ.

Так, документом американским чиновникам любого ранга разрешается посещать Тайвань и проводить встречи с тайваньскими представителями. Также официальные представители тайваньской администрации смогут въезжать в США в качестве почетных гостей и встречаться с американскими партнерами.

Законопроект поощряет развитие тайванцами культурных и деловых связей на территории США.

В январе текущего года законопроект был одобрен палатой представителей американского конгресса. Он станет законом после подписания его президентом.

Документ уже вызвал негативную реакцию в Пекине. Агентство "Синьхуа" в феврале сообщило, что в КНР законопроект взывал "крайнее неудовлетворение", поскольку нарушает принцип существования одного Китая, признанный Вашингтоном.