Марин Ле Пен обвинили в распространении фотографий со сценами насилия

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Лидеру французской ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в четверг предъявили официальные обвинения в "распространении изображений насилия", сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на прокуратуру.

Французские следователи начали расследование в декабре 2015 года после того, как Ле Пен распространила через твиттер фотографии убийства нескольких заложников боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

По версии следствия, лидер французских ультраправых нарушила закон, запрещающий публикацию материалов, содержащих сцены насилия. СМИ отмечают, что максимальное наказание за это - тюремное заключение сроком до трех лет и штраф в размере 75 тысяч евро.

После полемики, вызванной записями, Ле Пен была вынуждена удалить их со своей страницы.

Из-за публикации фотографий в ноябре 2017 года национальное собрание Франции лишило Ле Пен депутатской неприкосновенности.