Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума за полвека

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 10 тыс., с пересмотренных 220 тысяч до 210 тысяч, говорится в отчете министерства труда США.

Таким образом, число заявок стало минимальным с 1969 года.

Эксперты в среднем ожидали роста показателя на 3 тыс. с ранее объявленных 222 тыс., до 225 тыс.

Столь низкий показатель говорит о том, что работодатели стараются удержать сотрудников на фоне нехватки квалифицированных кадров.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось с 225,5 тыс. до 220,5 тыс. Показатель стал минимальным с марта 1973 года.

Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 февраля, повысилось на 57 тыс. - до 1,931 млн с пересмотренных 1,874 млн на предыдущей неделе.

Аналитики прогнозировали увеличение на 50 тыс. с ранее объявленных 1,875 млн.