Боевики вновь не дали мирному населению покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Третья по счету гуманитарная пауза в Восточной Гуте, завершившаяся 1 марта, вновь не дала результатов - боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор.

По данным журналистов в Дамаске, в период действия третьей гуманитарной паузы боевики трижды пытались атаковать гуманитарный коридор Мухайям Аль-Вафедин из районов Восточной Харасты, западной окраины Эр-Рихана и северной окраины Эш-Шафуниия. Все атаки были успешно отражены правительственными войсками Сирии.

Как сообщил ранее представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, срыв гуманитарной операции происходит по вине незаконных вооруженных формирований. Боевики по-прежнему не соблюдают режим прекращения боевых действий и не позволяют покидать опасную зону гражданскому населению. Их цель - использовать мирных жителей в качестве "живого щита", прикрываясь которым они могут безнаказанно вести огонь по правительственным войскам и жилым кварталам Дамаска.

Боевики Восточной Гуты распространяют агитационные листовки с обращением к жителям. В них местное население заставляют оставаться в своих домах и не покидать район под угрозой расправы.

Российский Центр примирения враждующих сторон призывает лидеров незаконных вооруженных формирований остановить насилие над мирными гражданами и предоставить им возможность как можно быстрее покинуть опасные районы Восточной Гуты.

Восточная Гута - одна из четырех зон деэскалации в Сирии.

26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ежедневная гуманитарная пауза в Восточной Гуте с 09:00 до 14:00 местного времени вводится по поручению президента России Владимира Путина. По словам Шойгу, цель гуманитарной паузы - исключить жертвы среди мирного населения.

Запад обвиняет Дамаск в том, что при поддержке союзников он наносит по Восточной Гуте беспорядочные удары, в результате которых гибнет мирное население. Дамаск и Москва отвергают эти обвинения, заявляя, что удары наносятся по боевикам террористических группировок.