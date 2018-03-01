Турция перебросила на север Сирии спецназ для содействия операции в Африне

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Командование Турции в четверг направило части спецназа турецких МВД и жандармерии в Сирию в район Африна для содействия операции "Оливковая ветвь", сообщает турецкое издание Yeni Safak.

По его данным, служащие сил специальных операций уже приступили к несению службы на новом месте.

Yeni Safak отмечает, что в обязанности этих частей спецназа входят саперные работы и поисковые операции, прежде всего в городской черте. Также спецназовцы должны противодействовать ночным вылазкам террористов.

Кроме того, эти части могут быть задействованы в боях в центральной части Африна.

Yeni Safak напоминает, что силы специальных операций МВД Турции и жандармерии получили значительный опыт при проведении контртеррористических операций в городах Силопи, Идиль, Юксекова, Нусайбин и Ширнак на юго-востоке Турции в 2016 году.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Ее целью стали бойцы курдских военизированных группировок, а также группировка ИГ (запрещена в РФ).

По последним данным Генерального штаба Турции, в результате операции нейтрализованы 2 222 тыс. террористов.