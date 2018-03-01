Пучдемон отказался руководить правительством Каталонии из Бельгии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Бывший глава женералитата (исполнительной власти в Каталонии) Карлес Пучдемон в четверг отказался от выдвижения вновь на этот пост и предложил кандидатуру находящегося в испанской тюрьме руководителя общественной организации "Национальная каталонская ассамблея" Жорди Санчеса.

По сообщению испанской газеты La Razón, о решении Пучдемон объявил из Брюсселя в обращении, распространенном в социальных сетях.

Пресс-секретарь Пучдемона не подтвердил и не опроверг решение бывшего лидера Каталонии.

Карлос Пучдемон выехал в Бельгию вскоре после отстранения от должности главы женералитата в конце октября 2017 года. Несколько его соратников, в том числе и Жорди Санчес оказались в предварительном заключении. В Испании против них выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях после проведения референдума о независимости Каталонии.