Глава МИД Бельгии назвал события в Восточной Гуте военным преступлением

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В ожидании результата политических дебатов по Сирии в Женеве, которые не слишком продвигаются сегодня, нужно положить конец происходящему сейчас варварству в стране, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"То, что происходит сегодня, особенно в Восточной Гуте, - это варварство, это военное преступление", - сказал глава бельгийского МИД в интервью телеканалу RTBF вечером в четверг.

По его словам, Бельгия и международное сообщество добивались и, наконец, добились резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии.

"Но когда есть решение по прекращению огня и по гуманитарному доступу, нужно его воплотить в жизнь. Я был в эти последние недели в Москве, в Нью-Йорке, в Женеве, чтобы, в частности, обсудить эту тему. Теперь мы будем поддерживать совещание в Женеве, чтобы попытаться добиться гуманитарного доступа, потому что и сегодня происходят бомбардировки, и это недопустимо", - отметил Рейндерс.

Отвечая на вопрос, не является ли свидетельством бессилия ООН невозможность применения резолюции Совета Безопасности о прекращении огня, министр подчеркнул, что в Сирии сейчас продолжается жестокий военный конфликт.

"Это не беспомощность. Это констатация, что в определенный момент союзник Башара Асада, Россия накладывает свое вето на политические решения и даже на гуманитарные решения", - объяснил Рейндерс.

"Была, по крайней мере, одна резолюция по уменьшению бомбардировок, и мы не теряем надежды добиться настоящего прекращения огня", - продолжил глава МИД Бельгии.

"Если идти не дипломатическим и не политическим путем, то это будет военный путь. Кто захочет сегодня пускаться в открытый конфликт с Башаром Асадом и его русскими союзниками? Я считаю, что надо достичь политического решения", - высказал свое мнение бельгийский министр.