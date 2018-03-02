Турция отчиталась о росте военных потерь в Сирии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В четверг в ходе проведения операции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в сирийском Африне турецкая армия потеряла восемь военнослужащих убитыми и 13 ранеными, сообщил генштаб Вооруженных сил Турции.

С начала операции в январе текущего года с учетом четверга потери Турции превысили 40 человек.

В то же время генштаб проинформировал, что с начала операции было ликвидировано более 2,2 тыс. боевиков курдских PYD/YPG , а также ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура).

PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (силы самообороны курдов) считаются в Турции террористическими организациями.