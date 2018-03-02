Посол РФ раскритиковал комментарии США к посланию Путина Федеральному собранию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В госдепартаменте США плохо владеют ситуацией в вопросах российско-американских соглашений, касающихся проблем разоружения и контроля над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Видимо, в госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД (Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности - ИФ)", - говорится в распространенных посольством России в Вашингтоне комментариях российского дипломата в ответ на заявление представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

На брифинге в ведомстве она заявила журналистам: "Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам", уточнив, что в частности, речь идет о ДРСМД.

Антонов отметил: "Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами".

Коснувшись договора по РСМД, посол напомнил, что российская сторона считает обвинения в ее адрес "в "нарушении" этого Договора беспочвенными".

Он заявил, что у России в то же время "есть серьезные озабоченности по выполнению условий договора со стороны США".

Он в качестве примера привел использование ракет-мишеней в рамках испытаний системы ПРО, производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов, а также развертывание на базах ПРО в Румынии и Польше универсальных пусковых установок, позволяющих, в том числе, запускать крылатые ракеты на дальность, запрещенную ДРСМД.

"Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - подчеркнул посол.

Он сказал: "Неоднократно призывали американских коллег к профессиональному разговору на эту тему. Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия".