В Баку загорелось здание республиканского наркологического центра

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пожарные МЧС Азербайджана привлечены к тушению пожара в республиканском Наркологическом центре в Баку, сообщает сайт ведомства.

"Рано утром в пятницу в здании республиканского Наркологического центра в Баку произошел пожар. На место происшествия привлечены пожарные и спасатели МЧС. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара", - отмечает МЧС.

По данным местных СМИ, к тушению пожара привлечено более 10 пожарных расчетов.

Большинство пациентов, находящихся в здании центра, эвакуированы. При этом сообщается, что пожар "очень сильный" и в настоящее время неизвестно "имеются ли еще люди в здании".